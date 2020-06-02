شكرا لقرائتكم خبر عن 410 آلاف مكالمة إسعافية للهلال الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

تلقت غرفة العمليات المركزية لهيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 410 آلاف مكالمة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتعاملت الفرق الإسعافية مع 64073 بلاغا إسعافيا من بينها 26513 حالة طارئة تم نقلها إلى المستشفيات، وذلك في ظل حالة الإجراءات الصحية المشددة التي تشهدها المملكة لمواجهة جائحة كورونا وقدمت الهيئة خدماتها الإسعافية عبر 896 فرقة تم توزيعها في كافة مناطق المملكة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، قدموا خلالها أكثر من 300 ألف ساعة عمل، كما رفعت الهيئة خلال الفترة ذاتها عدد الموظفين في غرفة العمليات إلى 300 موظف بعدد ساعات بلغ نحو أكثر من 57 ألف ساعة عمل، كما كثفت الفرق التطوعية للهلال الأحمر بالمشاركة في أكثر من 60 فرصة تطوعية من خلال أكثر من 378 متطوعا ومتطوعة بعدد 2191 ساعة تطوعية، فيما بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية التي قدمتها الهيئة «عن بعد» لكافة شرائح المجتمع وفي مجالات متنوعة للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة أكثر من 66 ألف مستفيد.

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