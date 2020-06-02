شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 17 منشأة لمخالفتها التدابير الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس 17 مُنشأة ضمن فئة الأسواق والمراكز التجارية لمخالفتها التدابير الصحية، فيما تم قيد 13 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و6 مخالفات تكدس في مساكن العمالة، و29 مخالفة للأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات المنع، و2 مخالفة لمزاولة الأنشطة غير المستثناة.

جاء ذلك ضمن 580 جولة رقابية صحية من قِبَل الأمانة، و5 جولات مشتركة مع القطاعات المعنية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أنه استهلكت خلال اليوم الثامن من شوال 189221 لترا من كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة؛ لتعقيم وتطهير كل المواقع التي تم وضعها في الخطة اليومية ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث استوفت الكمية غسل وتطهير وتعقيم 1122 موقعا بالمنطقة.

وأضاف الصفيان: بلغ عدد الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي 474، وعدد الكوادر البشرية بالنظافة 7726، نتَج عنها رفع 8387 طنا من النفايات، وإزالة 4291 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات.

ودعا الصفيان للتعاون والتكاتف مع الأمانة بالإبلاغ عن أي مخالفات في ذات السياق، وذلك بالتواصل مع رقم البلاغات (940)؛ لتحقيق بيئة آمنة مستدامة.