اخبار السعوديه

إغلاق 17 منشأة لمخالفتها التدابير الاحترازية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 17 منشأة لمخالفتها التدابير الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس 17 مُنشأة ضمن فئة الأسواق والمراكز التجارية لمخالفتها التدابير الصحية، فيما تم قيد 13 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و6 مخالفات تكدس في مساكن العمالة، و29 مخالفة للأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات المنع، و2 مخالفة لمزاولة الأنشطة غير المستثناة.

جاء ذلك ضمن 580 جولة رقابية صحية من قِبَل الأمانة، و5 جولات مشتركة مع القطاعات المعنية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أنه استهلكت خلال اليوم الثامن من شوال 189221 لترا من كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة؛ لتعقيم وتطهير كل المواقع التي تم وضعها في الخطة اليومية ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار ، حيث استوفت الكمية غسل وتطهير وتعقيم 1122 موقعا بالمنطقة.

وأضاف الصفيان: بلغ عدد الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي 474، وعدد الكوادر البشرية بالنظافة 7726، نتَج عنها رفع 8387 طنا من النفايات، وإزالة 4291 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات.

ودعا الصفيان للتعاون والتكاتف مع الأمانة بالإبلاغ عن أي مخالفات في ذات السياق، وذلك بالتواصل مع رقم البلاغات (940)؛ لتحقيق بيئة آمنة مستدامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 17 منشأة لمخالفتها التدابير الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا