شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 352 ألف فطرة على 12 ألف أسرة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

كشف المشرف العام على برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية أمين عام جمعية البر سمير العفيصان أن البرنامج وزع هذا العام من خلال مركز العمليات بالمنطقة الشرقية 352 ألف فطرة بالمنطقة على ما يقارب 12 ألف أسرة يصل عدد أفرادهم إلى 55680 مستفيدا بالمنطقة.

وقال العفيصان إن هذه الجهود جاءت بتكاتف جهود 33 جمعية و44 مركزا تابعا لها بالمنطقة الشرقية، وبتوجيه ومباركة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة، لتنظيم زكاة الفطر والحد من الهدر والفائض من الزكاة والعمل على سد العجز في المحافظات والمدن والقرى والهجر، التي تحتاج كميات إضافية من الزكاة بالتنسيق بين جمعيات المنطقة الشرقية.

وأكد أن البرنامج والجمعيات المشاركة به أوقفت الاستقبال العيني لزكاة الفطر هذا العام حفاظا على سلامة ووقاية الجميع، واستقبلت ووزعت زكاة الفطر هذا العام عن بعد من خلال آلية عمل إلكترونية تسمح باستقبال وصرف الزكاة إلكترونيا دعما للتباعد الاجتماعي وحفاظا على سلامة ووقاية المزكي والمستحق للزكاة من عدوى فيروس كورونا، حيث تم توزيع ما تم استقباله نقديا من المزكين عبر الحسابات البنكية لزكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية على الجمعيات المشاركة بالبرنامج حسب الخطة المرسومة للنسب المتبعة وبشكل عادل وتم إرسال الرسائل الإلكترونية وبروابط بأرقام تسلسلية مخصصة لكل أسرة مستفيدة لتتمكن من استلام الزكاة العينية، التي يتم صرفها لها من خلال مقرات توزيع الزكاة، التي تم التعاقد معها من قبل اللجنة المنظمة لبرنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية، وتم إشعار مستحقي الزكاة بمقرات التوزيع حسب أقرب نقطة توزيع لهم عبر الرسائل النصية SMS.

جدير بالذكر، أن برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية قد وزع العام الماضي 420901 فطرة أي ما يقارب نصف مليون فطرة ساهم في توزيعها بجهود موحدة 29 جمعية مشاركة العام الماضي.