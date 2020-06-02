شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية الدمام تستقبل المتدربين عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

أوضح عميد الكلية التقنية بالدمام أحمد الثنيان أن الفصل الدراسي الصيفي سيبدأ وسيكون التدريب عن بعد، وإذا كانت هناك ضرورة ملحة لتواجد المتدربين سيتم وفق اشتراطات مشددة لضمان سلامة الجميع مثل تقليل أعداد الحضور في الورشة التدريبية.

وأضاف الثنيان لـ ”الخليج 365” أن الكلية إحدى 4 كليات في المنطقة الشرقية وتضم 16 تخصصا مختلفا، وأن هناك إجراءات احترازية تم اتخاذها تبدأ من دخول الشخص للكلية حيث يتم فحصه بواسطة مقياس درجة الحرارة والتأكد من تقيده بالالتزامات الاحترازية، مشددا أن هناك منصة خاصة بالكلية التقنية بالدمام وهي منصة خدمة المتدربين يتم من خلالها خدمة المتدربين عن بعد واستقبال استفساراتهم.

وأشار الثنيان إلى أن الكلية تضم نحو 6500 متدرب ومتدربة وتخرج الفصل الدراسي الماضي 500 منهم وتم إيصال الشهادات عبر البريد السعودي، حيث إن هناك تعاونا بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والبريد.

وقال الثنيان إنه طيلة الفترة الماضية كان التعليم والتدريب عن بعد، حيث تم استبدال التدريب التعاوني الذي يعتبر ضرورة لتخرج المتدرب بالتدريب الإنتاجي، بحيث يقوم كل متدرب بإنتاج عمل يوضح ما تعلمه طوال فترة دراسته، مشيرا إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدأت قبل حوالي 10 سنوات في استخدام المنصات الإلكترونية في أوقات مختلفة وبالتالي عندما حصلت الجائحة لم تكن هناك صعوبة في تنفيذ التدريب والتعليم عن بعد.