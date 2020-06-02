شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يشدد على أهمية مواصلة الجهود الرقابية والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية أن الجهود الوقائية والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها على مدار الأيام الماضية، توجب على الجميع مواصلة العمل من أجل تحقيق السلامة العامة، والحفاظ على صحة المجتمع، مما يتوجب مواصلة الجهود الرقابية، وتعزيز قنوات التوعية واستقبال بلاغات المستفيدين، والتعامل الفوري معها، ولا سيما المتعلقة بمخالفة الإجراءات الاحترازية .

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة أمس، أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير.

وأوضح سموه في مستهل اللقاء أن القيادة الرشيدة -أعزها الله- سخرت كل الإمكانيات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا سموه بانطلاق خدمة قوائم الطعام عبر رمز الاستجابة السريعة «QR-Code» التي أطلقتها الأمانة مؤخراً، مشير إلى أهمية مواصلة إيجاد الحلول المستدامة التي تضمن السلامة العامة في المنشآت التجارية والخدمية، متمنياً سموه لمنسوبي الأمانة التوفيق.

واطلع سموه على إيجاز عن جهود الأمانة الرقابية والميدانية خلال الفترة الماضية، مشيداً بما تحقق، داعياً لمواصلة الجهود واستمراريتها.

من جانبه عبر أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما المتواصل والمستمر لجهود الأمانة، مؤكداً أن الأمانة تواصل جهودها الرقابية والتوعوية، وتدعو الجميع للالتزام بما صدر من إجراءات احترازية، والابلاغ عبر القنوات المخصصة في حال رصد أي مخالفة في المنشآت التي تخضع لإشراف الأمانة.