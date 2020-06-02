شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يشدد على أهمية مواصلة الجهود الرقابية والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة أمس، أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير.
وأوضح سموه في مستهل اللقاء أن القيادة الرشيدة -أعزها الله- سخرت كل الإمكانيات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا سموه بانطلاق خدمة قوائم الطعام عبر رمز الاستجابة السريعة «QR-Code» التي أطلقتها الأمانة مؤخراً، مشير إلى أهمية مواصلة إيجاد الحلول المستدامة التي تضمن السلامة العامة في المنشآت التجارية والخدمية، متمنياً سموه لمنسوبي الأمانة التوفيق.
واطلع سموه على إيجاز عن جهود الأمانة الرقابية والميدانية خلال الفترة الماضية، مشيداً بما تحقق، داعياً لمواصلة الجهود واستمراريتها.
من جانبه عبر أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما المتواصل والمستمر لجهود الأمانة، مؤكداً أن الأمانة تواصل جهودها الرقابية والتوعوية، وتدعو الجميع للالتزام بما صدر من إجراءات احترازية، والابلاغ عبر القنوات المخصصة في حال رصد أي مخالفة في المنشآت التي تخضع لإشراف الأمانة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الشرقية يشدد على أهمية مواصلة الجهود الرقابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.