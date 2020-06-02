شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

تواصل بلدية الظهران جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد . وشملت الجولات العديد من المواقع. يذكر أن بلدية الظهران قد نفذت مؤخرا حملة غسيل وتعقيم وتطهير كافة المساجد والجوامع بمدينة الظهران، تمهيدا لعودة المصلين لأداء الصلاة فيها.

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