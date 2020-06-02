شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون يستأنفون نشاطهم بكورنيش الدمام والان نبدء بالتفاصيل

مع بدء المرحلة الثانية للسماح بالتجول وجد العديد من هواة ممارسة المشي الفرصة سانحة أمامهم لممارسة هوايتهم على كورنيش الدمام والواجهة البحرية واستخدم البعض دراجاتهم.

وكشفت جولة لـ ”الخليج 365” عدم وجود زحام في الكورنيش حيث يبدو شبه خال من المتنزهين بينما هناك العديد من الأشخاص الذين حرصوا على ممارسة هواية المشي بينما لا تزال المواقف مغلقة.

الرياضة المنزلية

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وقال المواطن محمد المطوع إنه بدأ بممارسة الرياضة في الفترة التي سبقت جائحة فيروس كورونا، وأكد أنه مع بداية منع التجول لجأ لممارسة الرياضة المنزلية وكانت بجهد أقل، وأضاف أنه مع بداية المرحلة الأولى من السماح بالتجول عاد لممارسة الرياضة بدراجته في بداية ساعات السماح بالتجول، حيث تكون الطرق غير مزدحمة، مؤكدا أنه يمارس الرياضة لمدة ساعة يوميا، وأضاف أنه يفضل ساعات الصباح لممارسة الرياضة حتى بعد بدء المرحلة الثانية من السماح بالتجول، مبينا أنه مع ممارسة الرياضة شعر براحة في الجسم، والأكل، والنوم، وفي الحركة، ناصحا الجميع بممارسة الرياضة ولو لنصف ساعة يوميا للحفاظ على سلامة الجسم.

لمدة ساعتين

وقال المواطن عبدالعزيز القطان إنه يمارس الرياضة منذ عام ونصف العام، مؤكدا أنه في فترة الحجر المنزلي كان يمارس الرياضة في المنزل، ومع فترة السماح بالتجول عاد لممارسة الرياضة بدراجته بشكل مكثف لتعويض الفترة السابقة، مؤكدا أنه يمارس الرياضة لمدة ساعتين إلى 4 ساعات يوميا، وأضاف أنه يقطع مسافة ١٠٠ كيلومتر يوميا، حيث يتجول من كورنيش الدمام إلى «الهاف مون» ذهابا وعودة، وأشار إلى أن الدراجين يفضلون ممارسة الرياضة في بداية الصباح أو الساعة ٧ مساء، وأوضح أنه في شهر رمضان السنة الماضية، كان يمارس الرياضة بعد صلاة التراويح، بينما رمضان هذا العام مارس الرياضة في المنزل وبجهد أقل بسبب جائحة كورونا، ناصحا الجميع بممارسة الرياضة لأهدافها الصحية.