شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة آخر أفواج المعتمرين العالقين والان نبدء بالتفاصيل

غادرت صباح أمس الإثنين، آخر رحلة لأفواج المعتمرين العالقين، منذ بدء أزمة فيروس « كورونا »، وعددهم 51 معتمرًا من الجنسية الباكستانية، عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك بإشراف من وزارة الحج والعمرة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، التابعة لها ضمن الجهود التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله-؛ لمنع تفشي فيروس «كورونا». وتمكنت الوزارة من تسهيل إجراءات عودة المعتمرين إلى ديارهم سالمين، منذ قرار تعليق الرحلات الجوية في المملكة، وتلبية كافة احتياجاتهم خلال فترة تواجدهم في المملكة، من إعاشة واستضافة، وخدمات النقل والتأكد من صحتهم وسلامتهم، بعد أن أظهرت نتائج الفحص المخبرية خلوهم من فيروس كورونا المستجد، بعد إعداد خطة بتوجيه وزير الحج والعمرة، وبإشراف ميداني مباشر من نائب وزير الحج والعمرة؛ للعمل على استضافة المعتمرين وتأمين مستلزماتهم ونقلهم حتى عودتهم إلى ديارهم.

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