شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة آخر أفواج المعتمرين العالقين والان نبدء بالتفاصيل
وتمكنت الوزارة من تسهيل إجراءات عودة المعتمرين إلى ديارهم سالمين، منذ قرار تعليق الرحلات الجوية في المملكة، وتلبية كافة احتياجاتهم خلال فترة تواجدهم في المملكة، من إعاشة واستضافة، وخدمات النقل والتأكد من صحتهم وسلامتهم، بعد أن أظهرت نتائج الفحص المخبرية خلوهم من فيروس كورونا المستجد، بعد إعداد خطة بتوجيه وزير الحج والعمرة، وبإشراف ميداني مباشر من نائب وزير الحج والعمرة؛ للعمل على استضافة المعتمرين وتأمين مستلزماتهم ونقلهم حتى عودتهم إلى ديارهم.
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