شكرا لقرائتكم خبر عن 64 ألف متعاف من «كورونا».. و1881 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت 1864 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 64.306 حالة، بنسبة 74 %، و22 حالة وفاة جديدة، في مكة المكرمة، وجدة، والدمام، وتبوك، والسليل، وتتراوح أعمارهم بين 42 و93 وأغلبهم يعانون أمراضا مزمنة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 525، بنسبة 0.6 %.
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