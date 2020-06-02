شكرا لقرائتكم خبر عن 64 ألف متعاف من «كورونا».. و1881 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1881 حالة مؤكدة جديدة لفيروس «كورونا» المستجد، أمس، 37 % منها تعود لسعوديين، و63 % لغير سعوديين، و28 % من الحالات للإناث، و72 % ذكورا، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة أمس 4 %، والأطفال 11 %، والبالغين 85 %، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 87.142 حالة، ومن بينها 22.311 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 461 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وسجلت 1864 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 64.306 حالة، بنسبة 74 %، و22 حالة وفاة جديدة، في مكة المكرمة، وجدة، والدمام، وتبوك، والسليل، وتتراوح أعمارهم بين 42 و93 وأغلبهم يعانون أمراضا مزمنة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 525، بنسبة 0.6 %.