شكرا لقرائتكم خبر عن 38 مخالفة في 1600 جولة رقابية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وكيل الأمين للبلديات م.محمد الزهراني أنه تم تنفيذ هذه الحملة الميدانية المكثفة في نطاق 19 بلدية فرعية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم تنفيذ أكثر من 1600 جولة رقابية على المراكز التجارية والمحلات المصرح لها بالعمل، ورصد 38 مخالفة.
وأضاف: إن الأمانة منعت استخدام قائمة الطعام الورقية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، منها قياس درجة حرارة العملاء، وتوفير مطهرات اليد، ووضعها في مكان واضح يصل إليه الجميع، مع الحرص التام على وضع ملصقات أرضية لتأكيد التباعد الاجتماعي، والتأكد من توفر سلال للمهملات، وترتيب الطاولات بطريقة تضمن الحد الأدنى للتباعد.
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