شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على نظامي مكافحة الإرهاب و«الصندوق السياحي» والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الشورى على مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح التعديل، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء ركن طيار علي عسيري.

مستحقات الدولة

وطالب المجلس، في جلسته أمس، عن بعد، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، الديوان العام للمحاسبة «ديوان المراقبة العامة سابقًا»، بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة، التي لم تُحصل بعد وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد، داعيًا الديوان إلى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة؛ لاستقطاب الكفاءات المتخصصة، ودعم البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي لتطبيق معايير الأمن السيبراني، والعمل على رفع كفاءة الرقابة اللاحقة على الأداء المالي للأجهزة الحكومية.

لجنة عليا

وأكد المجلس ما ورد في البند «رابعًا» من قراره السابق رقم «96‏»، والقاضي بالمطالبة بـ «تكوين لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان؛ على ألا يكون أي من أعضائها رئيسًا لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان، وأن ترفع اللجنة توصياتها إلى المقام السامي، خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير لها».

صندوق التنمية السياحي

كما وافق الشورى على مشروع نظام صندوق التنمية السياحي، الذي يستهدف دعم التنمية السياحية في المملكة، وفقًا للإستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن، عبر دعم الاستثمار، وتطوير المناطق السياحية في المواقع المستهدفة، وتقديم التمويل للمنشآت التي تعمل في مجال السياحة أو الخدمات المساندة لها وتطوير التقنية والبنى التحتية، التي تخدم النشاطات السياحية المختلفة، إضافة إلى إبرام العقود والاتفاقيات مع جهات التمويل لتمويل المنشآت، التي تعمل في النشاطات السياحية والخدمات المساندة لها.

مؤشرات رقمية

وطالب المجلس، وزارة الاقتصاد والتخطيط، بنشر مؤشرات رقمية لأداء التنمية المستدامة القطاعية والمناطقية، مع العمل على تعزيز وتنمية المناطق الأقل نموًا في المملكة لتحقيق التنمية المتوازنة.

ودعا إلى تعزيز مستويات الشفافية من خلال تطوير موقعها الإلكتروني، ونشر تقارير ربع سنوية تتضمن البيانات والمؤشرات الاقتصادية.

كما طالب المجلس بالعمل على تكثيف جهودها في متابعة تنفيذ مبادرات ومشروعات رؤية المملكة 2030، والتأكيد على تنفيذها في الوقت المحدد.

وكالة الأنباء

وطالب المجلس، وكالة الأنباء السعودية، بمضاعفة جهودها في إنتاج ونشر الأخبار والتقارير التليفزيونية بمهنية عالية، مع مراعاة أن تكون ملائمة للنشر في شبكات التواصل الاجتماعي، بما ينعكس إيجابًا على درجة وصولها بفعالية إلى الجمهور المستهدف، داعيًا إلى مراجعة آليات وأدوات تنفيذ مهامها وأهدافها على نحو يضمن شموليتها وعدم تداخلها وقابليتها للقياس، لتوظيفها بشكل دقيق ودوري في تقييم حجم إنجازاتها ومدى تحققها.

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كما دعا المجلس الوكالة إلى العمل على تنسيق الجهود مع الجهات، التي تمتلك مراكز إخبارية تتقاطع مع طبيعة مهام الوكالة لضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية للنشاط الإعلامي السعودي.

أمراض العيون

وناقش المجلس، تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وطالبت اللجنة بزيادة الدعم المخصص للأبحاث بشكل عام والأبحاث الخاصة بأسباب أمراض العيون في المملكة، والاستفادة منها في وضع الخطط الإستراتيجية الوطنية لطب وجراحة العيون.

ودعت اللجنة، المستشفى، إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ لتهيئة مراكز للتدريب، وزيادة الكوادر البشرية والحوافز للمدربين في القطاعين الحكومي والخاص.

مركز وطني

وطالبت عضوة بإنشاء مركز وطني للتأهيل البصري، وأن يتوسع المستشفى من خلال إنشاء مراكز مماثلة في مناطق المملكة، فيما رأت أخرى أهمية معالجة التحديات التي تواجه المستشفى، وأبرزها تناقص ميزانيته التشغيلية، وعدم استقلاليته، وتطبيق الكادر الصحي على العاملين فيه.

الطاقة والصناعة

وناقش المجلس تقريرًا للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية «سابقًا»، وطلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.

تهنئة القيادة

ورفع رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، باسمه وبالإنابة عن أعضاء المجلس ومنسوبيه التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللأسرة المالكة والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

نهضة شاملة

ونوه بما تعيشه المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية شاملة وأجواء آمنة في ظل الجائحة، التي ألمت بالعالم وبدأت معالمها في بلادنا بالانحسار بفضل من الله تعالى، ثم بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ورؤيته السديدة في مواجهة هذا الوباء والتقليل من آثاره على الوطن، وشعبه، والمقيمين فيه، وذلك بعدد من الإجراءات والتدابير الصحية والأمنية والاقتصادية.