شكرا لقرائتكم خبر عن فرز بصري للمصلين بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

بدأت الفرق التطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، العمل بنقاط الفرز البصري والتوعوي، في مداخل كل من المسجد النبوي الشريف، والمساجد الكبرى بالمدينة المنورة، مثل مسجد قباء، والقبلتين، والشهداء، وذلك بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي الشريف، ووزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد السهلي، إنه يتم تطبيق الفحص على المصلين عبر نقاط الفرز البصري ضمن الإجراءات الاحترازية للكشف المبكر لعوامل الخطورة وانتقال العدوى، وتحويل الحالات المشتبهة بها إلى المنشآت الصحية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى فحص جميع الواصلين لهذه النقاط منذ بدء العمل بها فجر يوم أمس الأول، ولجميع فروض الصلاة المكتوبة، وحسب التوجيهات المنظمة لذلك، لجميع أبواب الدخول للمصليات الرجالية والنسائية؛ للتأكد من سلامتهم قُبيل دخولهم للمصليات.