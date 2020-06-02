شكرا لقرائتكم خبر عن فرز بصري للمصلين بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد السهلي، إنه يتم تطبيق الفحص على المصلين عبر نقاط الفرز البصري ضمن الإجراءات الاحترازية للكشف المبكر لعوامل الخطورة وانتقال العدوى، وتحويل الحالات المشتبهة بها إلى المنشآت الصحية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى فحص جميع الواصلين لهذه النقاط منذ بدء العمل بها فجر يوم أمس الأول، ولجميع فروض الصلاة المكتوبة، وحسب التوجيهات المنظمة لذلك، لجميع أبواب الدخول للمصليات الرجالية والنسائية؛ للتأكد من سلامتهم قُبيل دخولهم للمصليات.
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