شكرا لقرائتكم خبر عن «الإصحاح البيئي» في شوارع الظهران والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية الظهران، واستمرارًا لجهودها الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، أعمال الإصحاح البيئـي بمدينة الظهران من خلال رش المبيدات للقضاء على الحشرات. وكانت البلدية قد قامت مؤخرًا بمواصلة جولاتها الرقابية خلال أيام عيد الفطر المبارك على المنشآت الغذائية؛ للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا وشملت هذه الجولات عددًا من الأحياء، وفي أوقات متفرقة بمشاركة عدد كبير من مفتشي البلدية.

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