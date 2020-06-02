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سجلت مصر 1399 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا" المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليتجاوز إجمالي الإصابات حاجز الـ 26 ألف حالة، فيما استقر عدد الوفيات عند 46 حالة وفاة.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم بأن 410 حالات من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و7149 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، مبينًا أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" حتى اليوم هو 26384 حالة من ضمنهم 6297 حالة تم شفاؤها، و1005حالات وفاة.
فيروس كورونا الجديد
مصر تسجل 1399 إصابة جديدة بـ"كورونا" و46 وفاةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-01
سجلت مصر 1399 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا" المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليتجاوز إجمالي الإصابات حاجز الـ 26 ألف حالة، فيما استقر عدد الوفيات عند 46 حالة وفاة.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم بأن 410 حالات من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و7149 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، مبينًا أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" حتى اليوم هو 26384 حالة من ضمنهم 6297 حالة تم شفاؤها، و1005حالات وفاة.
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
11:05 PM
إجمالي الإصابات بلغ 26384 حالة
سجلت مصر 1399 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا" المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليتجاوز إجمالي الإصابات حاجز الـ 26 ألف حالة، فيما استقر عدد الوفيات عند 46 حالة وفاة.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم بأن 410 حالات من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و7149 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، مبينًا أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" حتى اليوم هو 26384 حالة من ضمنهم 6297 حالة تم شفاؤها، و1005حالات وفاة.
، مصر تسجل 1399 إصابة جديدة بـ"كورونا" و46 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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