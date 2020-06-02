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سجل المغرب 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7833 مصابا.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر عند 205 وفيات بعد عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة.
وأضافت أن عدد حالات الشفاء من المرض وصل في المجموع إلى 5893 حالة شفاء بعد تعافي 434 شخصاً آخرين.
وذكرت الوزارة أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تتصدر قائمة المصابين متبوعة بمراكش ثم طنجة.
26 حالة جديدة .. "كورونا" يرفع عدد الإصابات في المغرب إلى 7.833وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-01
سجل المغرب 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7833 مصابا.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر عند 205 وفيات بعد عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة.
وأضافت أن عدد حالات الشفاء من المرض وصل في المجموع إلى 5893 حالة شفاء بعد تعافي 434 شخصاً آخرين.
وذكرت الوزارة أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تتصدر قائمة المصابين متبوعة بمراكش ثم طنجة.
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
09:54 PM
عدم تسجيل وفيات جديدة
سجل المغرب 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7833 مصابا.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر عند 205 وفيات بعد عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة.
وأضافت أن عدد حالات الشفاء من المرض وصل في المجموع إلى 5893 حالة شفاء بعد تعافي 434 شخصاً آخرين.
وذكرت الوزارة أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تتصدر قائمة المصابين متبوعة بمراكش ثم طنجة.
، 26 حالة جديدة .. "كورونا" يرفع عدد الإصابات في المغرب إلى 7.833 ،
المصدر : الخليج 365
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