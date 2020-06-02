محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير تعليم الطائف الدكتور طلال اللهيبي قرارًا بتكليف فاطمة محمد حمدي مساعد لمدير إدارة الشؤون القانونية "بنات"، ورئيسة لوحدة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية "بنات ". 02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 01:41 AM Advertisements "فاطمة حمدي" رئيسة لوحدة قضايا شاغلي الوظائف بـ"تعليم الطائف" "فاطمة حمدي" رئيسة لوحدة قضايا شاغلي الوظائف بـ"تعليم الطائف" أصدر مدير تعليم الطائف الدكتور طلال اللهيبي قرارًا بتكليف فاطمة محمد حمدي مساعد لمدير إدارة الشؤون القانونية "بنات"، ورئيسة لوحدة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية "بنات ". الكلمات المفتاحية ، "فاطمة حمدي" رئيسة لوحدة قضايا شاغلي الوظائف بـ"تعليم الطائف" ،

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