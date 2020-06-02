تكدس في مطعم بدون يثير الغضب في المملكة

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نشر الشاعر عبداللطيف آل الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يرصد تطدس وازدحام في مطعم يبيع “الفلافل” يقال أنه يقع في الطائف. ووثق الفيديو تجمعات كبيرة داخل المحل لشراء الطعام ولكن بدون كمامات او قفازات.

وأثار الفيديو الغضب، فيما أشار أخرين إلى إمكانية أن يكون الفيديو قديم، وطالب البعض الأخر بالتحقيق في حقيقة الفيديو؛ للقبض على المخالفين إن لم يكن قديمًا.





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