وزارة الداخلية تعلن عقوبة منشآت القطاع الخاص المخالِفة للإجراءات الاحترازية

لاسيما إدخال غير الملتزمين بالكمامة وعدم تأمين المطهّرات والمعقّمات..

حدّدت وزارة الداخلية عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتي تصل إلى 10 آلاف ريال في الحالات التالية: إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة أو ما يغطّي الأنف والفم. عدم تأمين المطهّرات والمعقّمات في الأماكن المخصصة لها. عدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية. Advertisements عدم تطهير العربات وسلال التسوّق بعد كل استخدام. عدم تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس. تُضَاعَفُ العقوبة في حال تكرار المخالفة وإغلاق المنشأة 3 آشهر، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تتم مضاعفة العقوبة وإغلاق المنشأة 6 أشهر وإحالة المسؤول للنيابة العامة. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال وملاك المنشآت لاستشعار المسؤولية والتقيُّد بالإجراءات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.

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