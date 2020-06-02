خطوة بخطوة.. آلية التحقق من أحقية دعم ساند من التأمينات الاجتماعية

بينّت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط وخطوات التسجيل في نظام التأمين ضد التعطّل عن العمل «ساند»، للسعوديين العاملين بمنشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أنها تقوم بصرف نحو 1.22 مليار ريال دعم للعاملين السعوديين البالغ عددهم أكثر من 450 ألف مستفيد في أكثر من 90 ألف منشآة بالقطاع الخاص.

شروط وآلية التسجيل في «ساند»

وحددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الشروط الواجب توافرها في المتقدم للتسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، موضحة أنه يجب في المتقدم للحصول على الدعم أن تتوافر فيه الشروط التالية :

- أن يكون مواطنًا سعوديًا.

- ألا يتجاوز المتقدم عن 60 عامًا على الأكثر.

- أن يكون من العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالمملكة.

وللتسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن خطوات التسجيل للحصول على الدعم وهي كالتالي :

- الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «من هنا»

- قم بكتابة اسم المستخدم الخاص بك

- قم كتابة كلمة المرور الخاصة بك

- من القائمة الرئيسية اختر «تقديم طلب الاستحقاق»

- قم بكتابة رقم الآيبان الخاص بك

Advertisements

- اضغط على إرسال الطلب.

التحقق من أحقية المشترك لدعم «ساند»

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، طريقة وخطوات وإجراءات تحقق المشترك من أحقيته في الحصول على مستحقات دعم التعطل عن العمل «ساند»؛ حيث تقدم هذه الخدمة بشكل مجاني للمواطنين، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل على الموقع الإلكتروني للتأمينات «من هنا»

اختر الخدمات الإلكترونية.

اختر التحقق من أهليتك لاستحقاق «ساند».

قم بكتابة رقم الهوية مع رمز الصور.

وأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في وقت سابق، أن صرف استحقاق التعطل عن العمل «ساند»، لمنسوبي القطاع الخاص، سيكون اعتبارًا من الشهر التالي لشهر تقديم الطلب.

وأضافت في بيان لها، أنه لكي يستحق المشترك التعويض المصروف في الأول من مايو، يلزم على المنشأة التقدم بطلب الدعم قبل نهاية يوم 26 أبريل، بشرط أن يتقدم المشترك بطلب صرف التعويض قبل نهاية يوم 30 أبريل، وفي حال تأخر المنشأة أو المشترك عن هذه المواعيد فسيبدأ الاستحقاق اعتبارًا من الأول من شهر يونيو.

اقرأ أيضًا :

التأمينات الاجتماعية: خطوة مشروطة تجمع بين الراتب ودعم ساند في مايو ويونيو

تعرَّف على آلية ومواعيد طلب تعويض العاملين السعوديين من التأمينات الاجتماعية

التأمينات الاجتماعية تحدد خطوات الاستفادة من دعم العاملين بالقطاع الخاص