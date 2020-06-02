«أبشر» تقدم 6 إجابات حول خدمات تجديد الرخصة والتأشيرة

أجابت منصة أبشر على أهم 6 استفسارات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ضمن فقرتها الأسبوعية للإجابة عن أهم الأسئلة.

وقالت منصة أبشر إن الأحوال المدنية تستقبل المستفيدين الذين يستدعي حضورهم من يوم الأحد الموافق 15 شوال 144هـ، بعد حصولهم على حجز مُسْبَقٍ عبر خدمة المواعيد الموجودة في منصة أبشر، ولن يتم استقبال أي مستفيد لا يحمل موعدًا مسبقًا تماشيًا مع التدابير الوقائية.

وردًّا على استفسار حول إلغاء تأشيرة الخروج النهائي لأحد العاملين، أوضحت منصة أبشر أنه يمكن إلغاء التأشيرة، وذلك قبل تاريخ الخروج المحدد من خلال حساب المواطن في منصة أبشر والبحث في محرك البحث في المنصة عن تأشيرة الخروج النهائي.

وعن توصيل رخصة السير بعد تجديدها إلى العنوان الوطني، قالت منصة أبشر إنه تم إيقاف خدمة التوصيل؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «COVID19».

ضوابط تسجيل حساب جديد في أبشر

وأوضحت منصة أبشر أنه يجب مراعاة ضوابط اسم المستخدم أثناء تسجيل مستخدم جديد في المنصة، بحيث لا يقل عن 8 أحرف إنجليزية ويكون الحرف الأول كبيرًا، ويمكن استخدام الأرقام مع الأحرف.

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وأضافت منصة أبشر أن تفعيل حساب جديد في المنصة يكون من خلال الحساب البنكي أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، ولاستعراض الخطوات فيجب اختيار مراكز التسجيل والتفعيل في أسفل صفحة موقع منصة أبشر.

وأكدت منصة أبشر أنه يجب عدم استخدام رقم جوال مسجل مسبقًا بمنصة أبشر للتسجيل في حساب جديد؛ لأن ذلك يؤدي إلى إزالة الرقم من الحساب السابق، وفي هذه الحالة يمكن بعد تسجيل الدخول في حسابك في أبشر تحديث رقم الجوال وتغييره إلى رقمك الخاص، ثم يتوجب على صاحب الحساب المقفل تحديث رقم الجوال من خلال أجهزة أبشر للخدمة الذاتية لإعادة تسجيل الرقم إلى حسابه.

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