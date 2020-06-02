وفق الضوابط الاحترازية التي حددتها «هيئة الطيران»..
بدأ مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم، اليوم، استقبال الرحلات بعد استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة، وفق الضوابط الاحترازية التي حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وتضمنت الإجراءات الاحترازية توفير المعقّمات في جميع أرجاء المطار، وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الطبي، وتعقيم جميع مرافق المطار بشكل دوريٍّ ومقاعد وسلالم الطائرات بعد كل رحلة، بالإضافة إلى أهمية الالتزام بلبس الكمامة القماشية أثناء الدخول إلى المطار بعد قياس درجة الحرارة.
كما اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ على التباعد الجسدي في المطار، ووضع مسافة تفصل بين المسافرين ومُقدِّمي خدمة إصدار بطاقة الصعود للطائرة وتسليم الأمتعة، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية مع المسافرين قبل ركوبهم الطائرة والتصعيد التدريجي للطائرة من قِبَلِ مُزوّد الخدمة، وضمان عدم الاصطفاف المتقارب وتطبيق التباعد بين المسافرين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم يستأنف استقبال الرحلات الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.