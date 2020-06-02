رسميًّا.. تفعيل حملة «نعود بحذر» لممارسة الحياة بشكل تدريجيّ

فعّلت وزارة الصحة حملة «#نعود_بحذر»؛ بهدف توعية المجتمع بكيفية العودة تدريجيًا للحياة الطبيعية مع أخذ الحيطة والحذر؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد «كوفيد19».

وأوضحت الوزارة أن شعار الحملة يعكس مرحلة جديدة للعودة لممارسة الحياة بشكل تدريجيّ، ويعزز أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، الواجب اتخاذها كأسلوب حياة، إضافة إلى التحذير من العادات التي توسّع انتشار الفيروس، مع ضرورة تعاون المجتمع، وجميع القطاعات من أجل اجتياز ھذه الفترة بأمان.

ونشرت الوزارة عبر تويتر موادّ توعوية؛ بهدف إيصال عدد من الرسائل من أهمها، لبس الكمامة، وتسليط الضوء على أهمية الوقاية عبر استخدام الكمامة القماشية عند الخروج من المنزل، والتباعد الاجتماعي، وترك مسافة آمنة بمسافة مترين عند الاختلاط بالآخرين، للحدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 87142 حالة حتى الآن، فيما تعافت 1864 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 64306 حالات، كما تمّ تسجيل 22 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 525 حالة.

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