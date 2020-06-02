، أمير تبوك يثمن دور أفرع التجارة والأمانة والمستشفى العسكري في مواجهة "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال استقباله أمس الاثنين مديري أفرع تلك الجهات بمكتبه في الإمارة

ثمّن الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك الجهود التي يبذلها منسوبو فرع وزارة التجارة بالمنطقة وأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها وكذلك جهود منسوبي مستشفى الملك سلمان بالمنطقة الشمالية الغربية خلال جائحة فيروس كورونا، وذلك ضمن الجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، إلى جانب إخوانهم وزملائهم في القطاعات الحكومية الأخرى التي بذلت جهوداً عظيمة لتنفيذ التوجيهات والإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر هذه الجائحة والحد من آثارها.

جاء ذلك خلال لقاء أمير تبوك أمس الاثنين مديري أفرع تلك الجهات بمكتبه بالإمارة، حيث في البداية استقبل مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري.

واطلع أمير تبوك على التقرير السنوي لفرع وزارة التجارة للعام ٢٠١٩م والأعمال الرقابية وقطاع الأعمال، وتقرير الجهود الرقابية خلال جائحة فيروس كورونا.

وفي بداية اللقاء نوه أمير منطقة تبوك بما تقوم به وزارة التجارة من جهود لخدمة الوطن في ظل دعم حكومتنا الرشيدة، ودورها في تعزيز ومراقبة الحركة الاقتصادية.

واستمع لشرح مفصل من مدير فرع التجارة عن أعمال الفرع في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها خلال الفترة الماضية في مراقبة الأسواق وضمان توفر السلع والخدمات وفق المواصفات القياسية وبأسعار مناسبة، بما يضمن انسيابية الإمداد وتغطية احتياجات المنطقة لاسيما في ظروف منع التجول الجزئي ومتطلبات تحقيق التباعد الاجتماعي. وحث سموه على مضاعفة الجهود من خلال تكثيف الجهود الرقابية.

من جهته، أعرب المهندس الوباري عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته لأعمال ونشاطات الفرع.

ثم استقبل أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق، والذي أطلع أمير تبوك على تقرير جهود الأمانة والبلديات التابعة والإجراءات الاحترازية والوقائية خلال جائحة فايروس كورونا المستجد وتضمن التقرير الجولات الرقابية خلال فترة منع التجول والتي وصلت لأكثر من 19 ألف جولة رقابية من خلال زيارة 14 ألف موقع بالمنطقة بالإضافة إلى إزالة أكثر من 77 ألف طن من النفايات.

كما اطلع أمير تبوك على جهود أمانة المنطقة في مواجهة جائحة فيروس كورونا والتدابير الاحترازية وتكثيف الأعمال الرقابية، مثنياً على جهود جميع العاملين بأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها على ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهالي المنطقة، منوهاً بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله.

بدوره أعرب المهندس فارس الشفق, عن خالص الامتنان والعرفان والشكر لأمير منطقة تبوك على المتابعة الدقيقة والتوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات بالمنطقة, مشيراً إلى الدعم الكبير والمتابعة التي تحظى بها جميع القطاعات البلدية في المنطقة منه, ومتابعته المستمرة للوصول بالخدمات إلى أعلى المستويات.

وفي لقاء آخر استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني.

واطلع خلال اللقاء على تقرير الخطة العامة لمكافحة فايروس كورونا المستجد التي نفذها المستشفى، وثمّن جهود الكوادر الطبية والعاملين بالمستشفى للحد من انتشار هذه الجائحة واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ومن جانبه، أعرب اللواء الزهراني عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على توجيهاته السديدة.