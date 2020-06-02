- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - شهد اليوم الاثنين، التاسع من شهر شوال، الصلاة على 109 جنائز خلال يوم واحد فقط. وتم دفن الجثمان في مقابر (المنصورية والشمال والنسيم)، وجثمانَيْن خارج الرياض.
وتصدَّر جامع الراجحي القائمة بتجهيز 27 جنازة، ثم جامع عتيقة 22، والأمير ماجد 22، وجامع الشيخ البواردي 8، وجامع الأمير فهد بن محمد 7، والجوهرة البابطين 7، وجامع الذياب 5، وجامع عبدالله المهيني 5، وجامع الملك خالد 4، وجامع إمام الدعوة جنازة واحدة، وأخيرًا جامع والدة الأمير بندر جنازة واحدة أيضًا.
خلال يوم واحد في الرياض.. الصلاة على 109 جنائزعيسى الحربي الخليج 365 2020-06-01
شهد اليوم الاثنين، التاسع من شهر شوال، الصلاة على 109 جنائز خلال يوم واحد فقط. وتم دفن الجثمان في مقابر (المنصورية والشمال والنسيم)، وجثمانَيْن خارج الرياض.
وتصدَّر جامع الراجحي القائمة بتجهيز 27 جنازة، ثم جامع عتيقة 22، والأمير ماجد 22، وجامع الشيخ البواردي 8، وجامع الأمير فهد بن محمد 7، والجوهرة البابطين 7، وجامع الذياب 5، وجامع عبدالله المهيني 5، وجامع الملك خالد 4، وجامع إمام الدعوة جنازة واحدة، وأخيرًا جامع والدة الأمير بندر جنازة واحدة أيضًا.
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
11:57 PM
شهد اليوم الاثنين، التاسع من شهر شوال، الصلاة على 109 جنائز خلال يوم واحد فقط. وتم دفن الجثمان في مقابر (المنصورية والشمال والنسيم)، وجثمانَيْن خارج الرياض.
وتصدَّر جامع الراجحي القائمة بتجهيز 27 جنازة، ثم جامع عتيقة 22، والأمير ماجد 22، وجامع الشيخ البواردي 8، وجامع الأمير فهد بن محمد 7، والجوهرة البابطين 7، وجامع الذياب 5، وجامع عبدالله المهيني 5، وجامع الملك خالد 4، وجامع إمام الدعوة جنازة واحدة، وأخيرًا جامع والدة الأمير بندر جنازة واحدة أيضًا.
، خلال يوم واحد في الرياض.. الصلاة على 109 جنائز ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر خلال يوم واحد في الرياض.. الصلاة على 109 جنائز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.