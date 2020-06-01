شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثتي مواطنين غرقا في مستنقع مائي بجازان والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الدائر الإثنين من انتشال جثتين لمواطنين غرقا في مستنقع مائي بوادي القرحان بمحافظة الداير بمنطقة جازان. وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الدائر تلقى بلاغاً عن غرق شخصين بوادي القرحان حيث تم نقل الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول لوادي القرحان قامت فرق الانقاذ بالسير لمسافة تزيد عن الكيلو متر من موقع الوصول وبرفقتهم التجهيزات اللازمة وعند الوصول لموقع الحادث بدأت أعمال البحث في المستنقع المائي التي تقدر مساحته ٣٠*١٠ متر مربع تقريباً وتمشيط المستنقع عن طريق غواصي الدفاع المدني وتم انتشال جثتين لشخصين، وتم نقلهم لمستشفى بني مالك العام واتضح بعد اجراءات الكشف الاولية وفاتهم بسبب غرقهم.

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