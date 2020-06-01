أهم أخبار السعودية خلال 24 ساعة 

2020-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

تقدم “متابعات الخليج 365” لقرائها أهم أخبار السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث كانت كما يلي:

توزيع حالات كورونا الجديدة.. الرياض تتصدر بـ668 حالة تليها جدة بـ293

كشفت وزارة الصحة عن تعافي (1864) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (64305) حالات.

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فيديو.. لماذا توقفت الصحة عن إعلان عدد الحالات الحرجة بسبب كورونا؟

أكد متحدث وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، أنه منذ بداية ظهور حالات كورونا في العالم كان هناك تساؤلات عديدة واستبعاد لانتشار الحالات المصابة عالميًّا، لكن بعد ذلك بدأ الهاجس لحماية الأرواح في التصاعد حتى واكبت المملكة مراحل عديدة لمكافحة الفيروس.

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مسؤول روسي: نجري محادثات مع السعودية حول توفير عقار أفيفافير

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف: إنه يتم إجراء محادثات مع مسؤولين سعوديين حول الإمدادات المحتملة من عقار أفيفافير Avifavir إلى المملكة.

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إيداع 109 ملايين ريال لـ80 ألفًا من صغار مربي الماشية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تلقي أكثر من 80 ألف مستفيد من برنامج دعم صغار مربي الماشية لـ 109 ملايين ريال في حساباتهم البنكية المسجلة في بوابة “أنعام”، وذلك ضمن دورة الاستحقاق التاسعة لبرنامج الإعانات الزراعية.

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