اخبار السعوديه

أهم أخبار السعودية خلال 24 ساعة 

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم أهم أخبار خلال 24 ساعة  ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-02

أهم أخبار السعودية خلال 24 ساعة 

متابعات الخليج 365 - الرياض

تقدم “متابعات الخليج 365” لقرائها أهم أخبار السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث كانت كما يلي:

توزيع حالات الجديدة.. الرياض تتصدر بـ668 حالة تليها جدة بـ293

كشفت وزارة الصحة عن تعافي (1864) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (64305) حالات.

يمكن الاطلاع على الخبر كاملًا عبر الرابط التالي: هنا.

 فيديو.. لماذا توقفت الصحة عن إعلان عدد الحالات الحرجة بسبب كورونا؟

أكد متحدث وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، أنه منذ بداية ظهور حالات كورونا في العالم كان هناك تساؤلات عديدة واستبعاد لانتشار الحالات المصابة عالميًّا، لكن بعد ذلك بدأ الهاجس لحماية الأرواح في التصاعد حتى واكبت المملكة مراحل عديدة لمكافحة الفيروس.

يمكن الاطلاع على الخبر كاملًا عبر الرابط التالي: هنا.

Advertisements

مسؤول روسي: نجري محادثات مع السعودية حول توفير عقار أفيفافير

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف: إنه يتم إجراء محادثات مع مسؤولين سعوديين حول الإمدادات المحتملة من عقار أفيفافير Avifavir إلى المملكة.

يمكن الاطلاع على الخبر كاملًا عبر الرابط التالي: هنا.

إيداع 109 ملايين ريال لـ80 ألفًا من صغار مربي الماشية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تلقي أكثر من 80 ألف مستفيد من برنامج دعم صغار مربي الماشية لـ 109 ملايين ريال في حساباتهم البنكية المسجلة في بوابة “أنعام”، وذلك ضمن دورة الاستحقاق التاسعة لبرنامج الإعانات الزراعية.

يمكن الاطلاع على الخبر كاملًا عبر الرابط التالي: هنا.

 


تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تابعنا على

3d5da95dfb.jpg

تواصل معنا على

863d5fdf51.jpg

شارك الخبر





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهم أخبار السعودية خلال 24 ساعة  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا