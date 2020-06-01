حساب المواطن يرد على شكوى مواطنة دعمها 414 ريالًا

2020-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع استفسار مواطنة مستفيدة من البرنامج تتقاضى دعمًا بقيمة 414 ريالًا، رغم أن راتبها 376 ريالًا.

وقال حساب متابعات الخليج 365 عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إن مبلغ الاستحقاق صحيح وهو الاستحقاق الكامل للفرد المستقل ولمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بإمكانها استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط التالي: هنا.

يذكر أن إيداع الدفعة 31 في حساب متابعات الخليج 365 سوف تكون يوم 10 يونيو الجاري وفق الجدولة الزمنية الخاصة بصرف الدعم.

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وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار- صك ملكية السكن- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.



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