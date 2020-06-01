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احتراق 3 شاحنات في حريق ورشة صيانة ببريدة
داخل مصنع للخرسانة الجاهزة
متابعات الخليج 365 - بريدة
أخمد الدفاع المدني في بريدة، مساء اليوم الاثنين، حريقًا في ورشة صيانة داخل مصنع للخرسانة الجاهزة.
وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر تويتر، أن الحادث نتج عنه احتراق ثلاث شاحنات، دون تسجيل أي إصابات.
ونشر المدني صورًا تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه.
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