صور تبرز الالتزام.. هكذا استأنف مطارا المدينة وجازان رحلاتهما

2020-06-01

متابعات الخليج 365 - واس

بدأ مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنطقة جازان في استقبال رحلات الطيران بعد استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة، في ظل تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

وتنفذ الإدارات العاملة بالمطار، جميع الإجراءات الوقائية المتخذة في مطارات المملكة عند الوصول، من خلال الالتزام بالنزول التدريجي للركاب من الطائرة، واستخدام 50% فقط من الطاقة التشغيلية للحافلات، وفحص جميع الركاب عبر الأجهزة الطبية المعتمدة، والالتزام بلبس الكمامات القماشية والطبية، مع توفير أجهزة التطهير عند أول نقطة دخول للصالة، وتوفير مناطق للعزل الصحي، بالإضافة إلى الوقوف على الملصقات الإرشادية التي توضح مكان وقوف كل مسافر.

وكانت إدارة مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان قد اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية التي شملت فحص خاص لمرتادي المطار، وتركيب عدد من الأجهزة المخصصة للتعقيم، ووضع الملصقات الأرضية وعلى مقاعد الانتظار للحث على التباعد الجسدي خلال التواجد بالمطار، إلى جانب توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار، وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الطبي، بالإضافة لجميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات، والتأكد من الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل الطائرات.

يما بدأ وعي المسافرين في تطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم، من خلال حرصهم على التباعد الجسدي، وترك مسافة مترين بين كل مسافر وآخر، والتزامهم بلبس الكمام القماشي والطبي، وحرصهم على تعقيم اليدين.

كما كثفت إدارة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة جهودها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تزامناً مع بدء التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية وفق الضوابط والإجراءات التي وضعتها الهيئة العامة للطيران المدني وتعليمات وزارة الصحة.

وشملت الإجراءات الاحترازية تخصيص عدد من النقاط عند دخول المسافرين والعاملين إلى صالات المطار مروراً بالكاميرات الحرارية تحت إشراف فريق من وزارة الصحة، بالإضافة إلى توزيع أجهزة تعقيم اليدين وإلزام الجميع بتعقيم اليدين وارتداء الكمامات والقفازات وأقنعة الحماية والتباعد الجسدي وخضوعهم للفحص الطبي وقياس درجة الحرارة.

وأكدت إدارة المطار على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره والتواصل مع الإدارة بشكل مباشر عند الحاجة لأي مساعدة، متمنية السلامة للجميع.

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