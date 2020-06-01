، "ماركا" الإسبانية : كان على "ميسي" إذا أراد الرحيل أن يخطر برشلونة قبل 1 يونيو ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أنهى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني البالغ 32 عامًا، الجدل حول استمراره ضمن صفوف الفريق الكتالوني الموسم المقبل.
وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميسي كانت لديه إمكانية للرحيل مجانًا، نظرًا لوجود بند يسمح له بذلك في عقده الذي ينتهي صيف عام 2021.
وأضافت الصحيفة: "كان على ميسي إذا أراد الرحيل أن يخطر برشلونة بقراره قبل يوم 1 يونيو، وهو تاريخ اليوم".
وتابعت: "لم يبلغ النجم الأرجنتيني النادي بأي شيء، لذلك تستمر علاقته مع برشلونة لموسم واحد على الأقل".
وأشار التقرير، إلى أن مسؤولي "البلوغرانا" كانوا واثقين في استمرار الساحر الأرجنتيني مع الفريق، وسيتم العمل على تجديد عقده في الفترة المقبلة.
"ماركا" الإسبانية : كان على "ميسي" إذا أراد الرحيل أن يخطر برشلونة قبل 1 يونيوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-01
أنهى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني البالغ 32 عامًا، الجدل حول استمراره ضمن صفوف الفريق الكتالوني الموسم المقبل.
وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميسي كانت لديه إمكانية للرحيل مجانًا، نظرًا لوجود بند يسمح له بذلك في عقده الذي ينتهي صيف عام 2021.
وأضافت الصحيفة: "كان على ميسي إذا أراد الرحيل أن يخطر برشلونة بقراره قبل يوم 1 يونيو، وهو تاريخ اليوم".
وتابعت: "لم يبلغ النجم الأرجنتيني النادي بأي شيء، لذلك تستمر علاقته مع برشلونة لموسم واحد على الأقل".
وأشار التقرير، إلى أن مسؤولي "البلوغرانا" كانوا واثقين في استمرار الساحر الأرجنتيني مع الفريق، وسيتم العمل على تجديد عقده في الفترة المقبلة.
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
11:26 PM
أنهى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني البالغ 32 عامًا، الجدل حول استمراره ضمن صفوف الفريق الكتالوني الموسم المقبل.
وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميسي كانت لديه إمكانية للرحيل مجانًا، نظرًا لوجود بند يسمح له بذلك في عقده الذي ينتهي صيف عام 2021.
وأضافت الصحيفة: "كان على ميسي إذا أراد الرحيل أن يخطر برشلونة بقراره قبل يوم 1 يونيو، وهو تاريخ اليوم".
وتابعت: "لم يبلغ النجم الأرجنتيني النادي بأي شيء، لذلك تستمر علاقته مع برشلونة لموسم واحد على الأقل".
وأشار التقرير، إلى أن مسؤولي "البلوغرانا" كانوا واثقين في استمرار الساحر الأرجنتيني مع الفريق، وسيتم العمل على تجديد عقده في الفترة المقبلة.
، "ماركا" الإسبانية : كان على "ميسي" إذا أراد الرحيل أن يخطر برشلونة قبل 1 يونيو ،
المصدر : الخليج 365
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