صندوق التنمية العقارية يعلن شروط إعادة العمل بفروعه وطريقة الحصول على موعد

كشف صندوق التنمية العقارية، عن جدول مواعيد لفتح فروعه، مهيبًا بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء زيارة الفروع، مشيرًا إلى أن التسجيل يكون عبر الدخول على الموقع للحصول على موعد لزيارة أي فرع.

وأوضح صندوق التنمية العقارية، في تغريدة عبر حسابه الموثَّق بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «أنّه مع عودة افتتاح فروعنا حسب الجدول المرفق، نرجو منكم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء زيارة الفروع والتسجيل «من هنا» للحصول على موعد للزيارة».

طريقة التسجيل في صندوق التنمية العقارية

وبيّن صندوق التنمية العقارية، طريقة تسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على القروض المدعّمة التي يوفرها الصندوق، مشيرًا إلى أنه يجب أن يقوم المستفيدون بالتسجيل في الصندوق من خلال تنفيذ مجموعة من الخطوات وهي كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق التنمية العقاري عبر الرابط «من هنا»

قم بالضغط على «تسجيل» للدخول على البوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية

قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة ومعلومات الدخل والأسرة

قم بتفعيل الحساب لكي يتم التأكد من أن التسجيل قد اكتمل

وأوضح صندوق التنمية العقارية، أنه يجب عقب القيام بالتسجيل عبر البوابة الإلكترونية، يتطلب القيام بخطوة تحديث البيانات والتأكد من صحتها من أجل الاستفادة من الخدمات التي يقدّمها الصندوق، والبدء في إجراءات التقديم للحصول على تمويل عقاري، وبالنسبة لخطوات تحديث البيانات فهي كالتالي:

الدخول على البوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية

قم بالنقر على خيار «الخدمات الحكومية»

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قم باختيار «خدمات المواطنين»

اضغط على «تحديث البيانات الشخصية»

وأوضح صندوق التنمية العقارية، أنه لمتابعة ملء البيانات المطلوبة والتأكد من بيانات الحساب يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقارية.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك بالإضافة إلى رمز التحقق.

قم بكتابة البيانات المطلوبة «رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد ورمز التحقق».

انقر على «التحقق من البيانات» لكي يستكمل التسجيل.

يقوم صندوق التنمية العقارية بقبول البيانات بعد مراجعتها.

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