الصحة تحدد 6 ضوابط لاستقلال سيارات الأجرة

حدَّدت وزارة الصحة، الضوابط الاحترازية لاستقلال سيارات الأجرة، والمتبعة ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأضافت الوزارة، أنه يفضل حال استقلال سيارات الأجرة، أخذ معقم كحولي، وكمامة قماشية إضافية، مع الحرص على الركوب في المقاعد الخلفية، وتجنب لمس الأسطح، والاحتفاظ بالنفايات والتخلص منها لاحقًا، والدفع الإلكتروني.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 87142 حالة حتى الآن، فيما تعافت 1864 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 64306 حالات، كما تمّ تسجيل 22 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 525 حالة.

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