الحصيني يتوقع أول موجة حارة.. والمناطق المتأثرة بها

أكد أنها ضرورة لنضج التمور..
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أول موجة حر لهذا العام 1441 هـ، محددًا المناطق المتأثرة بها.
وقال «الحصيني»، عبر تويتر، متوقع بدءًا من غد الثلاثاء 10 – 10 - 1441هـ، موجة حر تعتبر الأولى لهذا العام 1441 هـ 2020م، ومن المتوقع أن تتأثر بها عموم الشرقية بما فيها الربع الخالي وجنوب شرق العراق والكويت والإمارات وشرق الرياض وأجزاء من مكة والمدينة، إلى أن يصرفها الله، مشيرًا إلى ضرورة موجات الحر لنضج التمور.
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