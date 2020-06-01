الحصيني يتوقع أول موجة حارة.. والمناطق المتأثرة بها

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أول موجة حر لهذا العام 1441 هـ، محددًا المناطق المتأثرة بها.

وقال «الحصيني»، عبر تويتر، متوقع بدءًا من غد الثلاثاء 10 – 10 - 1441هـ، موجة حر تعتبر الأولى لهذا العام 1441 هـ 2020م، ومن المتوقع أن تتأثر بها عموم الشرقية بما فيها الربع الخالي وجنوب شرق العراق والكويت والإمارات وشرق الرياض وأجزاء من مكة والمدينة، إلى أن يصرفها الله، مشيرًا إلى ضرورة موجات الحر لنضج التمور.

Advertisements

اقرأ أيضًا

الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: أمطار رعدية على 3 مناطق

الحصيني: هطولات المنخفض المداري بعُمان تعادل أمطار الرياض لمدة 10 سنوات