إجراءات احترازية لمحلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية والمولات

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإجراءات الاحترازية لمحلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية والمولات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يجب تخصيص مساحة 9 أمتار لكل عميل وأماكن لغسل اليدين وتعقيمها وطوابير للعملاء بملصقات أرضية مرئية.

وكذلك تخصيص مناطق منفصلة للطلبات المسبقة واستلام المشتريات، ومنع خدمات صف السيارات والشاشات العامة التي تعمل باللمس والمواد التي يتشارك العاملون في استخدامها وعينات التذوق وتجربة العطور ومستحضرات التجميل، وفقًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

التباعد الجسدي والدفع الإلكتروني من أهم الإجراءات الاحترازية

ومن ضمن الإجراءات الاحترازية، الالتزام بالدفع الإلكتروني إن أمكن، وتطهير العربات وسلال التسوق والتباعد الجسدي بحد أدنى متر ونصف المتر، واستخدام السلالم باتجاه واحد في كل مرة ووضع ملصقات تباعد بمناطق الجلوس المشتركة، وفقًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

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وبحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية، فإنه يجب الالتزام بتطهير المرافق وجميع الأسطح التي يكثر لمسها وارتداء العملاء للكمامات أو ما يغطي الأنف والفم، وقياس حرارة العملاء ومنع من تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية، وقياس درجة حرارة الموظفين وعزل من تزيد حرارتهم عن 38 درجة.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه يمكن السماح بدخول من تقل أعمارهم عن 15 عامًا، وفتح المقاهي والمطاعم داخل المولات، فيما يجب إغلاق غرف الصلاة وأماكن لعب الأطفال وغرف قياس الملابس.

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