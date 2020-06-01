الموارد البشرية تجدّد التذكير بشرطي إعفاء المنشآت من المقابل المالي

جدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التأكيد على شروط استفادة المنشآت بالإعفاء من المقابل المالي.

وقالت الوزارة، عبر حسابها «خدمة العملاء» بموقع «تويتر»، إنه في حالة رغبة المنشأة في الاستفادة من الإعفاء من المقابل المالي لابد من إصدار وسداد رخص العمل للعمالة الزائدة عن العمالة السعودية.

ونوَّهت الوزارة بإطلاق خدمة «استعراض / تحديث بيانات العامل» على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثّلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة.

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