بـ4 إجراءات.. الأمن العام يعلن آلية الاستقبال بمراكز الشرطة والمرور

أكدت مديرية الأمن العام أن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتَّخَذَة لمنع تفشّي فيروس كورونا، تستلزم استقبال المراجعين لإدارات ومراكز الشرط بالمملكة للحالات الضرورية مع أهمية التزام المراجعين بالإجراءات الموصى بها صحيًّا.

وأوضحت المديرية أنه سيتم تقليل أعداد المراجعين لصالات تسليم رخص القيادة ولوحات المركبات، بما يضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي، إضافة إلى منح بعض المعارض وصالات السيارات والوكالات صلاحية نقل ملكية المركبات وتسجيل الجديد منها وتسليم اللوحات.

وحول مدارس تعليم القيادة أوضحت المديرية أن عودة العمل فيها حسب المواعيد الإلكترونية المسبقة، وكذلك تم توجيه محطات الفحص الفني لاعتماد فحص المركبات وفق مواعيد مسبقة وبنسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية، مشيرةً إلى أن مدينة مكة المكرمة ما زال الحضور إلى مقارّ العمل فيها حتى الآن مُعَلَّقًا، وأنها مستمرة في تقديم الخدمات المرورية المتاحة إلكترونيًّا عبر منصة «أبشر» دون الحاجة للمراجعة المباشرة.

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