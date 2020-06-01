الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: أمطار رعدية على 3 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران «شرورة – نجران»، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي «جازان وعسير»، فيما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق «جازان، مكة المكرمة، والمدينة المنورة».

وأضافت الهيئة، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما يشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، تتحول مساءً إلى شمالية شرقية إلى شرقية، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المملكة، غدًا الثلاثاء، بالدرجة المئوية:

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