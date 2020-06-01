السعودية | “البيئة” : أكثر من 80 ألف مربٍّ يتلقون 109 ملايين ريال ضمن برنامج دعم صغار مربي الماشية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “البيئة” : أكثر من 80 ألف مربٍّ يتلقون 109 ملايين ريال ضمن برنامج دعم صغار مربي الماشية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 4 ساعات - 6:12 مساءً, 1 يونيو 2020 م المناطق - واس أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تلقي أكثر من 80 ألف مستفيد من برنامج دعم صغار مربي الماشية لـ 109 ملايين ريال في حساباتهم البنكية المسجلة في بوابة “أنعام”، وذلك ضمن دورة الاستحقاق التاسعة لبرنامج الإعانات الزراعية.

وأوضحت الوزارة أن الدعم يغطي أكثر من 13 مليون رأس من الماشية التي جرى تربيتها محلياً في المملكة, مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الدعم الزراعي عن طريق تحويله إلى مستحقيه مباشرة بخلاف الدعم السابق، وتطوير مهنة تربية الماشية وتحفيز المربين للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية الحديثة.

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