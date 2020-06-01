شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» تستعرض تقرير الواقع الجديد بعد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أصدر مركز استشراف التقنية التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تقريرًا حديثاً لأبرز التغيرات العالمية والمحلية من جراء جائحة فيروس كورونا " كوفيد 19 "، وكيفية إسهام التقنية في التقليل من الآثار التي كان من الممكن أن تتفاقم في ظل غياب البنية التحتية التقنية والانتشار الرقمي وكيفية إسهام الجائحة في تسريع عملية التحول الرقمي.

وقدم التقرير نظرة مستقبلية عن الأوضاع والتغيرات في الأنماط السلوكية للأفراد والشركات والحكومات بعد اجتياز الجائحة، إلى جانب استعراض واقعنا الجديد في عدة مجالات رقمية كالعمل والصحة والتعليم والترفيه.

ويستعرض التقرير آراء نخبة من الخبراء والمديرين التنفيذيين في القطاع الخاص التي ركزت معظمها على أهمية الجاهزية الرقمية والاستعداد التام للتكييف مع الواقع الجديد لاستمرارية النمو الاقتصادي.