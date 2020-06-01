شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» تستعرض تقرير الواقع الجديد بعد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وقدم التقرير نظرة مستقبلية عن الأوضاع والتغيرات في الأنماط السلوكية للأفراد والشركات والحكومات بعد اجتياز الجائحة، إلى جانب استعراض واقعنا الجديد في عدة مجالات رقمية كالعمل والصحة والتعليم والترفيه.
ويستعرض التقرير آراء نخبة من الخبراء والمديرين التنفيذيين في القطاع الخاص التي ركزت معظمها على أهمية الجاهزية الرقمية والاستعداد التام للتكييف مع الواقع الجديد لاستمرارية النمو الاقتصادي.
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