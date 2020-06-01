شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة.. الداعم الأول لليمن إنسانيًا وتنمويًا والان نبدء بالتفاصيل

• مؤتمر المانحين يؤكد التزام المملكة وحرصها الدائمين على دعم اليمن

• تتصدر اليمن قائمة الدول المستفيدة من مساعدات مركز الملك سلمان

تُسارع المملكة دائمًا لنجدة اليمن والوقوف بجانبها، باعتبارها أكبر المانحين لها، وتدعمها إنسانيا وتنمويا منذ عقود.

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وجاءت دعوة المملكة وتنظيمها، بالشراكة مع الأمم المتحدة، لمؤتمر المانحين لليمن 2020 والذي ينعقد افتراضياً غداً الثلاثاء، لتؤكد دورها الريادي في المجال الإنساني، والتزامها وحرصها الدائمين على دعم الأشقاء في اليمن، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تواجه العالم بسبب تفشي جائحة كورونا.

وتعد المملكة أكثر المساهمين ثباتا واستمرارية في دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن، وستواصل هذا الدعم.

وأصبح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في وقت وجيز أحد أكبر المنظمات الإنسانية على مستوى العالم، ويأتي عمله امتدادا لتاريخ المملكة العريق في العمل الخيري والإنساني. وتتصدر اليمن قائمة الدول المستفيدة من المساعدات والمشروعات التي نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه حتى الآن.