شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 300 سلة غذائية للنازحين في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم , 300 سلة غذائية للنازحي من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب، استفاد منها 1,800 نازح.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز التي بلغت 474 مشروعًا.