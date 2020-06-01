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افعل ولا تفعل.. عادات يومية قد تصيبك بكورونا أو تحميك
منها عدم ارتداء الكمامة عند الخروج
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الصحة أن العادات اليومية قد تتسبب بإصابة الشخص بفيروس كورونا أو الوقاية منه.
ونشرت الصحة مقطع فيديو توعوي عبر حسابها بموقع تويتر، يبين العادات الخاطئة التي قد يفعلها الشخص وتتسبب في إصابته بالفيروس، ومنها عدم ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، أو عدم الحرص على التباعد الاجتماعي.
وضمن العادات الخاطئة أيضًا، الصلاة على سجادة غير مخصصة للشخص، أو عدم غسل الكمامة القماشية وتداول النقود الورقية والمعدنية، بالإضافة إلى المصافحة.
وأيضًا، لمس ما لا يحتاجه الشخص عند التسوق مثل الفاكهة أو الخضروات أو عدم ترك مسافة آمنة في المتاجر أو المولات.
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