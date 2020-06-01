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حريق في خزان وقود لمحطة بالأحساء

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2020-06-01

حريق في خزان وقود لمحطة بالأحساء

الحادث لم يسفر عن سقوط إصابات

متابعات الخليج 365 - الأحساء

أخمد الدفاع المدني في منطقة الأحساء، مساء اليوم الاثنين، حريقًا في خزان وقود لمحطة بحي الحمراء.

وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، أن الحادث لم يسفر عن سقوط أي إصابات.

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ونشر المدني صورًا تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه.



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