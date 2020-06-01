- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم فيديو.. لماذا توقفت الصحة عن إعلان عدد الحالات الحرجة بسبب كورونا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. لماذا توقفت الصحة عن إعلان عدد الحالات الحرجة بسبب كورونا؟
هناك مؤتمرات دورية وأسبوعية بها تفاصيل تتعلق بكل ما يخص الجائحة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد متحدث وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، أنه منذ بداية ظهور حالات كورونا في العالم كان هناك تساؤلات عديدة واستبعاد لانتشار الحالات المصابة عالميًّا، لكن بعد ذلك بدأ الهاجس لحماية الأرواح في التصاعد حتى واكبت المملكة مراحل عديدة لمكافحة الفيروس.
وتابع العبدالعالي في تصريحات إلى برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أنه تشرف بالعمل مع زملائه في الصحة بمواسم عديدة مثل موسم الحج ورعاية ضيوف الرحمن، والتفاعل مع الأجهزة الأخرى ولكن مع الجائحة كان الوضع مختلفًا بالنسبة إليه؛ لأنها كانت تجربة جعلته ينال العديد من المكاسب لأنه تعلم لمواقف عديدة خاصةً مع طول تلك الفترة.
وقال: إن عمله كمتحدث إعلامي كان به كل يوم مختلف ومشاعر مختلفة؛ لأن وظيفته تعني الإيضاح، وهو ما يولد التوازن بين الطمأنينة والحذر لدى المتلقين، والأهم طريقة إعلانها بطريقة غير مشوهة وواضحة وشفافة.
وبالنسبة إلى سبب توقف إعلان الصحة عن عدد الحالات الحرجة، أوضح أن هناك مؤتمرات دورية وأسبوعية بها تفاصيل تتعلق بكل الأمور، سواء التعافي والإصابات والحالات الحرجة ومستواها وعددها.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. لماذا توقفت الصحة عن إعلان عدد الحالات الحرجة بسبب كورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.