، إصابات "كورونا" في صفوف الجيش الأمريكي ترتفع إلى 9.885 ،

محمد بن مسعود - الدمام - بينهم 36 فردًا قضى عليهم الفيروس

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم (الاثنين)، بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأجهزة العسكرية التابعة لها ارتفعت إلى 9885 حالة، بينها 36 وفاة.

وأضافت خلية الأزمة المشتركة في "البنتاغون"، أن بين المصابين 448 مريضًا يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما تعافى 5508 آخرين، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وذكرت أنها سجلت 3 حالات وفاة بين العسكريين، و19 لدى موظفين مدنيين، و5 لدى معالين، و9 لدى عناصر متعاقدين.