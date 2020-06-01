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أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم (الاثنين)، بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأجهزة العسكرية التابعة لها ارتفعت إلى 9885 حالة، بينها 36 وفاة.
وأضافت خلية الأزمة المشتركة في "البنتاغون"، أن بين المصابين 448 مريضًا يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما تعافى 5508 آخرين، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وذكرت أنها سجلت 3 حالات وفاة بين العسكريين، و19 لدى موظفين مدنيين، و5 لدى معالين، و9 لدى عناصر متعاقدين.
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 09:59 PM
بينهم 36 فردًا قضى عليهم الفيروسإصابات "كورونا" في صفوف الجيش الأمريكي ترتفع إلى 9.885
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم (الاثنين)، بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأجهزة العسكرية التابعة لها ارتفعت إلى 9885 حالة، بينها 36 وفاة.
وأضافت خلية الأزمة المشتركة في "البنتاغون"، أن بين المصابين 448 مريضًا يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما تعافى 5508 آخرين، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وذكرت أنها سجلت 3 حالات وفاة بين العسكريين، و19 لدى موظفين مدنيين، و5 لدى معالين، و9 لدى عناصر متعاقدين.
، إصابات "كورونا" في صفوف الجيش الأمريكي ترتفع إلى 9.885 ،
المصدر : الخليج 365
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