السعودية | السعودية: اصطدام سيارة بقطار بضائع وإصابة أحد ركابها

شكرا لقرائتكم السعودية: اصطدام سيارة بقطار بضائع وإصابة أحد ركابها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أصيب شخص عصر اليوم الاثنين، إثر حـادث تصادم وقع بين سيارة نقل صغيرة وقطار نقل بضائع قرب محافظة الخرج بمنطقة الرياض.
وأوضحت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أنه في حوالي الرابعة ونصف مساء اليوم الاثنين، قامت سيارة نقل صغيرة بمحاولة تخطي الخط الحديدي بطريقة غير نظامية أثناء مرور قطار لنقل البضائع قرب محافظة الخرج.
وأضافت: "نتج عن هذا التخطي اصطدام السيارة بالقطار وإصابة أحد راكبي السيارة".
وأهابت الخطوط الحديدية بالجميع احترام الخط الحديدي حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات؛ معربة عن خالص تمنياتها للمصاب بالشفاء العاجل.
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