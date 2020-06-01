، "الصحة العالمية": لا دليل على تغير خصائص "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "كيرخوفي" شددت على تدابير الحد من انتقال العدوى

أفادت ماريا فان كيرخوفي الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين)، أنه لا يوجد دليل على تغير فيروس كورونا المستجد، سواء في شكله أو انتقاله أو شدة المرض الذي يسببه.

وشدد "كيرخوفي" المتخصصة في علم الأوبئة خلال لقاء مع وسائل الإعلام، على أهمية وجود تدابير للحد من انتقال العدوى ووقفها.