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أفادت ماريا فان كيرخوفي الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين)، أنه لا يوجد دليل على تغير فيروس كورونا المستجد، سواء في شكله أو انتقاله أو شدة المرض الذي يسببه.
وشدد "كيرخوفي" المتخصصة في علم الأوبئة خلال لقاء مع وسائل الإعلام، على أهمية وجود تدابير للحد من انتقال العدوى ووقفها.
"الصحة العالمية": لا دليل على تغير خصائص "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-01
أفادت ماريا فان كيرخوفي الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين)، أنه لا يوجد دليل على تغير فيروس كورونا المستجد، سواء في شكله أو انتقاله أو شدة المرض الذي يسببه.
وشدد "كيرخوفي" المتخصصة في علم الأوبئة خلال لقاء مع وسائل الإعلام، على أهمية وجود تدابير للحد من انتقال العدوى ووقفها.
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
09:15 PM
"كيرخوفي" شددت على تدابير الحد من انتقال العدوى
أفادت ماريا فان كيرخوفي الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين)، أنه لا يوجد دليل على تغير فيروس كورونا المستجد، سواء في شكله أو انتقاله أو شدة المرض الذي يسببه.
وشدد "كيرخوفي" المتخصصة في علم الأوبئة خلال لقاء مع وسائل الإعلام، على أهمية وجود تدابير للحد من انتقال العدوى ووقفها.
، "الصحة العالمية": لا دليل على تغير خصائص "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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