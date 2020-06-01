، متحدث الصحة: ارتفاع الحالات الحرجة بكورونا في جدة والرياض مرتبط بعدم الالتزام بالسلوكيات الصحية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
شدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على أهمية العودة بحذر خلال هذه الفترة، وطالب الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والسلوكيات الصحية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.
وقال لبرنامج "الراصد" على قناة الإخبارية: "لا نريد أن نشاهد المزيد من الحالات الحرجة أو المشاكل الصحية الناتجة عن التصرفات اللامسؤولة، ووجدنا بعض التصرفات التي لا حظها الجميع والتي لم تكن مسؤولة وفيها شيء من الاستهتار والمخاطرة على الأرواح".
وأضاف: "لاحظنا في بعض المدن شيئًا من الارتفاع حتى في الحالات الحرجة وهذا ناتج عما يدل من عدم تمسك بالسلوكيات الصحية مثل جدة والرياض، ولا نريد أن نشاهد مزيدًا من الإصابات أو الحالات الحرجة أو المشاكل الصحية"، مؤكدًا أن سلوكياتنا يجب أن نراعيها في المرحلة القادمة بكل دقة.
فيروس كورونا الجديد
متحدث الصحة: ارتفاع الحالات الحرجة بكورونا في جدة والرياض مرتبط بعدم الالتزام بالسلوكيات الصحيةعبدالحكيم شار الخليج 365 2020-06-01
شدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على أهمية العودة بحذر خلال هذه الفترة، وطالب الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والسلوكيات الصحية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.
وقال لبرنامج "الراصد" على قناة الإخبارية: "لا نريد أن نشاهد المزيد من الحالات الحرجة أو المشاكل الصحية الناتجة عن التصرفات اللامسؤولة، ووجدنا بعض التصرفات التي لا حظها الجميع والتي لم تكن مسؤولة وفيها شيء من الاستهتار والمخاطرة على الأرواح".
وأضاف: "لاحظنا في بعض المدن شيئًا من الارتفاع حتى في الحالات الحرجة وهذا ناتج عما يدل من عدم تمسك بالسلوكيات الصحية مثل جدة والرياض، ولا نريد أن نشاهد مزيدًا من الإصابات أو الحالات الحرجة أو المشاكل الصحية"، مؤكدًا أن سلوكياتنا يجب أن نراعيها في المرحلة القادمة بكل دقة.
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
08:56 PM
شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل مستمر
شدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على أهمية العودة بحذر خلال هذه الفترة، وطالب الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والسلوكيات الصحية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.
وقال لبرنامج "الراصد" على قناة الإخبارية: "لا نريد أن نشاهد المزيد من الحالات الحرجة أو المشاكل الصحية الناتجة عن التصرفات اللامسؤولة، ووجدنا بعض التصرفات التي لا حظها الجميع والتي لم تكن مسؤولة وفيها شيء من الاستهتار والمخاطرة على الأرواح".
وأضاف: "لاحظنا في بعض المدن شيئًا من الارتفاع حتى في الحالات الحرجة وهذا ناتج عما يدل من عدم تمسك بالسلوكيات الصحية مثل جدة والرياض، ولا نريد أن نشاهد مزيدًا من الإصابات أو الحالات الحرجة أو المشاكل الصحية"، مؤكدًا أن سلوكياتنا يجب أن نراعيها في المرحلة القادمة بكل دقة.
، متحدث الصحة: ارتفاع الحالات الحرجة بكورونا في جدة والرياض مرتبط بعدم الالتزام بالسلوكيات الصحية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الصحة: ارتفاع الحالات الحرجة بكورونا في جدة والرياض مرتبط بعدم الالتزام بالسلوكيات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.