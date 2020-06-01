، باحثة صحية: رغم "كورونا" بإمكاننا ممارسة حياتنا الطبيعية والالتزام بالتباعد الاجتماعي ،

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أكدت الباحثة في الشؤون الصحية ندى الرشيدي أنه يمكننا ممارسة حياتنا بشكل طبيعي في ظل جائحة كورونا كما كانت عليه سابقًا، مع ضرورة الالتزام التام بالإرشادات والتعليمات الصحية الوقائية والمحافظة على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، وعدم الاستخفاف بالجائحة الخطيرة.
وأوضحت الرشيدي أنه يمكننا القضاء على الفيروس الخطير، والحد من انتقاله بين أفراد المجتمع باتخاذ الإجراءات التي شددت عليها وزارة الصحة، والابتعاد عن التجمعات وأماكن التكدس.
كما نصحت الباحثة ندى الرشيدي جميع المواطنين والمقيمين الذهاب لأقرب منشأة صحية عند ظهور أي عارض من أعراض فيروس كورونا كالحرارة، والكحة، والإجهاد الشديد، وعدم مخالطة المجتمع، وعدم الاستهانة بالمرض .
مشددة على ضرورة الالتزام بممارسة الرياضة والأكل الصحي والبعد عن التدخين والعادات الغذائية السيئة وكل ما يضر الصحة، وأنه على الرغم من ثقل وصعوبة هذه الفترة إلا أن وعي كل أطراف المجتمع كافٍ لتخطي هذه الأزمة.
فيروس كورونا الجديد
باحثة صحية: رغم "كورونا" بإمكاننا ممارسة حياتنا الطبيعية والالتزام بالتباعد الاجتماعيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-01
أكدت الباحثة في الشؤون الصحية ندى الرشيدي أنه يمكننا ممارسة حياتنا بشكل طبيعي في ظل جائحة كورونا كما كانت عليه سابقًا، مع ضرورة الالتزام التام بالإرشادات والتعليمات الصحية الوقائية والمحافظة على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، وعدم الاستخفاف بالجائحة الخطيرة.
وأوضحت الرشيدي أنه يمكننا القضاء على الفيروس الخطير، والحد من انتقاله بين أفراد المجتمع باتخاذ الإجراءات التي شددت عليها وزارة الصحة، والابتعاد عن التجمعات وأماكن التكدس.
كما نصحت الباحثة ندى الرشيدي جميع المواطنين والمقيمين الذهاب لأقرب منشأة صحية عند ظهور أي عارض من أعراض فيروس كورونا كالحرارة، والكحة، والإجهاد الشديد، وعدم مخالطة المجتمع، وعدم الاستهانة بالمرض .
مشددة على ضرورة الالتزام بممارسة الرياضة والأكل الصحي والبعد عن التدخين والعادات الغذائية السيئة وكل ما يضر الصحة، وأنه على الرغم من ثقل وصعوبة هذه الفترة إلا أن وعي كل أطراف المجتمع كافٍ لتخطي هذه الأزمة.
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
08:42 PM
أكدت أهمية الالتزام التام بالإرشادات والتعليمات الصحية الوقائية
أكدت الباحثة في الشؤون الصحية ندى الرشيدي أنه يمكننا ممارسة حياتنا بشكل طبيعي في ظل جائحة كورونا كما كانت عليه سابقًا، مع ضرورة الالتزام التام بالإرشادات والتعليمات الصحية الوقائية والمحافظة على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، وعدم الاستخفاف بالجائحة الخطيرة.
وأوضحت الرشيدي أنه يمكننا القضاء على الفيروس الخطير، والحد من انتقاله بين أفراد المجتمع باتخاذ الإجراءات التي شددت عليها وزارة الصحة، والابتعاد عن التجمعات وأماكن التكدس.
كما نصحت الباحثة ندى الرشيدي جميع المواطنين والمقيمين الذهاب لأقرب منشأة صحية عند ظهور أي عارض من أعراض فيروس كورونا كالحرارة، والكحة، والإجهاد الشديد، وعدم مخالطة المجتمع، وعدم الاستهانة بالمرض .
مشددة على ضرورة الالتزام بممارسة الرياضة والأكل الصحي والبعد عن التدخين والعادات الغذائية السيئة وكل ما يضر الصحة، وأنه على الرغم من ثقل وصعوبة هذه الفترة إلا أن وعي كل أطراف المجتمع كافٍ لتخطي هذه الأزمة.
، باحثة صحية: رغم "كورونا" بإمكاننا ممارسة حياتنا الطبيعية والالتزام بالتباعد الاجتماعي ،
المصدر : الخليج 365
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