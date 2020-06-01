محمد بن مسعود - الدمام - مقابل 8264 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية سجَّلت مكة المكرمة ومحافظاتها أكثر من 24 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة. وفي التفاصيل، بلغ إجمالي حالة التعافي من فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة ومحافظاتها 24516 حالة تعافٍ مقابل 8264 حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بالمنطقة. فيروس كورونا الجديد حالات التعافي بمكة ومحافظاتها تتجاوز الـ24 ألفاً عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-06-01 سجَّلت مكة المكرمة ومحافظاتها أكثر من 24 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة. وفي التفاصيل، بلغ إجمالي حالة التعافي من فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة ومحافظاتها 24516 حالة تعافٍ مقابل 8264 حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بالمنطقة. Advertisements 01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 08:37 PM مقابل 8264 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية مقابل 8264 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية سجَّلت مكة المكرمة ومحافظاتها أكثر من 24 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة. وفي التفاصيل، بلغ إجمالي حالة التعافي من فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة ومحافظاتها 24516 حالة تعافٍ مقابل 8264 حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بالمنطقة. ، حالات التعافي بمكة ومحافظاتها تتجاوز الـ24 ألفاً ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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